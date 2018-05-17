Через некоторое время мужчины вернулись в магазин и в ходе конфликта выстрелили в кассира, после чего скрылись...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бескудниковскому району задержали 25-летнего москвича по подозрению в совершении разбойных нападений.В отдел полиции поступили заявления от двоих жителей столицы. По словам одного из потерпевших, в супермаркет на Дмитровском шоссе, где он работает кассиром, зашли двое мужчин. Незнакомцы открыто похитили товар и попытались скрыться. Заявитель догнал злоумышленников и отобрал похищенное. Через некоторое время мужчины вернулись в магазин и в ходе конфликта выстрелили в кассира, после чего скрылись.Позднее, на Дмитровском шоссе у второго потерпевшего злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали мобильный телефон и денежные средства.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на Дмитровском шоссе был задержан один из подозреваемых. Им оказался 25-летний москвич.По данному факту следствием ОМВД России по Бескудниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейскими Северного округа проводятся мероприятия по розыску и задержанию соучастника противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29