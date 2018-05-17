Кассир отвлекла пожилую женщину разговором и после оплаты продуктов не вернула ей банковскую карту...
Полицейские ОМВД России по району Перово задержали 32-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемую в хищении банковской карты у 71-летней пенсионерки.
В ОМВД России по району Перово обратилась пожилая жительница столицы. Потерпевшая сообщила, что после посещения продуктового магазина, расположенного на 2-й Владимирской улице, обнаружила пропажу банковской карты.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово в магазине на рабочем месте задержали кассира, подозреваемую в совершении данного противоправного деяния, – 32-летнюю жительницу ближнего зарубежья.
Установлено, что пенсионерка подошла к кассе и протянула кассиру карточку, чтобы оплатить продукты. Сотрудница магазина отвлекла пожилую женщину разговором и после оплаты продуктов не вернула ей банковскую карту. Затем злоумышленница в других магазинах с помощью похищенной карты оплатила свои покупки.
Дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
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