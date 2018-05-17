В парке Зарядье открывается Ледяная пещера. Теперь даже в жаркую погоду, не выезжая из столицы, можно попасть в зиму.

В парке "Зарядье" открывается Ледяная пещера. Теперь даже в жаркую погоду, не выезжая из столицы, можно попасть в зиму.В московском парке "Зарядье" открывается уникальная Ледяная пещера. Это частица Русского Севера в столице. В пещере площадью около 1 тысячи квадратных метров поддерживается постоянная температура минус 5 градусов. С помощью специального оборудования, а это 13,5 километра трубок, заморозили 35 тонн воды. Особенно актуально это сейчас, когда на улице жарко."Это настоящий лед. По стальным трубкам проходит хладагент — здесь примерно около 14 километров этих стальных труб, но вы не встретите ни одного похожего изгиба", — показывает Яна Фомичева, гид-экскурсовод парка "Зарядье".Изначально Ледяная пещера должна была располагаться под открытым небом в парке "Зарядье", но позднее проектировщики решили, что в Москве лето бывает очень жарким, и будет слишком серьезный контраст температур.