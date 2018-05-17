Полузащитник московского Локомотива Игорь Денисов раскрыл обстоятельства его конфликта с тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Громкая ссора случилась, когда оба участника скандала представляли московское Динамо.

Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов раскрыл обстоятельства его конфликта с тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Громкая ссора случилась, когда оба участника скандала представляли московское "Динамо".Денисов рассказал, что перед ответственной игрой "Динамо" с "Зенитом" он повредил икроножную мышцу и улетел лечиться в Санкт-Петербург. Позже по настоянию Черчесова полузащитник вернулся в столицу и принял участие в матче, будучи под действием обезболивающего.В том матче тренер предпочел использовать травмированного Денисова вместо находящегося в прекрасной форме Артура Юсупова, передает . В итоге динамовцы проиграли со счетом 0:1.По словам Денисова, конфликт достиг точки кипения уже в раздевалке. "Я говорю: "Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?" Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все что угодно", – продолжает футболист.Также Денисов поведал и об угрозах тренера. "Пошли в душ – я тебе там шею сломаю", – с таким предложением, по словам футболиста, к нему обратился Черчесов.Никакие призывы прекратить общение в таком тоне не подействовали на тренера, сообщил полузащитник. "Рядом со мной сидит Юсуп: "Вы какразговариваете?" Черчесов – ему: "Иди на ****** отсюда! Ты вообще******* и стал футболистом, только когда я сюда пришел", – вспоминает он.Информация дополняется.