Диана
Вишнева и ее муж Константин Селиневич стали родителями. по данным СМИ, радостное событие
произошло 13 мая.
Диана
Вишнева и ее муж Константин Селиневич стали родителями. по данным СМИ, радостное событие
произошло 13 мая.
Беременность артистка старалась не афишировать. Слухи об этом появились
еще осенью 2017 года. Балерина появлялась на светских мероприятиях в нарядах
сложного кроя, а невозможность выходить на сцену в танцевальных партиях
объясняла рекомендациями врачей.
Но все тайное становится явным. У супругов родился сын, сообщает Spletnik.ru. Сама балерина пока не
давала официального комментария по этому поводу.
А пользователи Сети уже поздравляют счастливую пару важным
событием. "Теплые поздравления
семье! Мальчику здоровья и маме радости!", "Я так и знала, что она
беременна! Поздравляю! Так здорово!", – пишут под статьей читатели
портала.
Отметим, с Селиневичем
балерину связывают длительные отношения. Они сыграли свадьбу 27 августа 2013
года на Гавайских островах.
Диана
Вишнва родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде. Российская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра (с 1996 года) и Американского театра балета (2005—2017
годы). Народная артистка России, лауреат
различных театральных премий.