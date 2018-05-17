Диана Вишнева и ее муж Константин Селиневич стали родителями. по данным СМИ, радостное событие произошло 13 мая.

ДианаВишнева и ее муж Константин Селиневич стали родителями. по данным СМИ, радостное событиепроизошло 13 мая.Беременность артистка старалась не афишировать. Слухи об этом появилисьеще осенью 2017 года. Балерина появлялась на светских мероприятиях в нарядахсложного кроя, а невозможность выходить на сцену в танцевальных партияхобъясняла рекомендациями врачей.Но все тайное становится явным. У супругов родился сын, сообщает Spletnik.ru. Сама балерина пока недавала официального комментария по этому поводу.А пользователи Сети уже поздравляют счастливую пару важнымсобытием. "Теплые поздравлениясемье! Мальчику здоровья и маме радости!", "Я так и знала, что онабеременна! Поздравляю! Так здорово!", – пишут под статьей читателипортала.Отметим, с Селиневичембалерину связывают длительные отношения. Они сыграли свадьбу 27 августа 2013года на Гавайских островах.ДианаВишнва родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде. Российская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра (с 1996 года) и Американского театра балета (2005—2017годы). Народная артистка России, лауреатразличных театральных премий.