Президент Украины Петр Порошенко погряз в коррупционных
скандалах и потерял авторитет на Западе. По словам бывшего заместителя
администрации главы Незалежной Андрея Сенченко, Порошенко в США и Европе
буквально не дают раскрыть рта.
Президент Украины Петр Порошенко погряз в коррупционных
скандалах и потерял авторитет на Западе. По словам бывшего заместителя
администрации главы Незалежной Андрея Сенченко, Порошенко в США и Европе
буквально не дают раскрыть рта.
"Напомню, что наша страна, когда она отдала третий по
мощности ядерный арсенал, она выполнила свои обязательства пред всем
цивилизованным миром", – заявил чиновник в эфире телеканала
"Киев". Теперь же, по его словам, украинская власть не пользуется
доверием у собственного народа, и об этом хорошо знают на Западе.
Поэтому, заявил Сенченко, с украинскими политиками, прежде
всего с президентом Петром Порошенко практически не общаются и постоянно
затыкают. "Некому жестко, твердо отстаивать интересы нашей страны", -
посетовал бывший заместитель администрации главы государства.
Напомним, президент Украины на днях вновь попал в нелепую
ситуацию. Порошенко встречался с главой Франции Эммануэлем Макроном и
канцлером ФРГ Ангелой Меркель на переговорах в рамках нормандского формата.
После мероприятия был запланирован пресс-подход.
Однако на нем появился только президент Украины. Лидеры
Франции и Германии по каким-то причинам выходить вместе с ним не пожелали. Тем
не менее, Порошенко с пафосным видом начал рассказывать об итогах состоявшихся
переговоров.
Эксперты между тем уверены: украинский лидер постепенно
становится персоной нон-грата на международной арене. Европейские лидеры, боясь
замарать свою репутацию, не хотят иметь с ним ничего общего.
Очевидно, что за
последние годы постмайданная украинская власть потеряла львиную долю той
западной поддержки, которой обладала после государственного переворота в
феврале 2014 года. Будущее самого Порошенко на этом фоне становится все более
туманным, уверены аналитики.