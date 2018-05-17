Президент Украины Петр Порошенко погряз в коррупционных скандалах и потерял авторитет на Западе. По словам бывшего заместителя администрации главы Незалежной Андрея Сенченко, Порошенко в США и Европе буквально не дают раскрыть рта.

Президент Украины Петр Порошенко погряз в коррупционныхскандалах и потерял авторитет на Западе. По словам бывшего заместителяадминистрации главы Незалежной Андрея Сенченко, Порошенко в США и Европебуквально не дают раскрыть рта."Напомню, что наша страна, когда она отдала третий помощности ядерный арсенал, она выполнила свои обязательства пред всемцивилизованным миром", – заявил чиновник в эфире телеканала"Киев". Теперь же, по его словам, украинская власть не пользуетсядоверием у собственного народа, и об этом хорошо знают на Западе.Поэтому, заявил Сенченко, с украинскими политиками, преждевсего с президентом Петром Порошенко практически не общаются и постояннозатыкают. "Некому жестко, твердо отстаивать интересы нашей страны", -посетовал бывший заместитель администрации главы государства.Напомним, президент Украины на днях вновь попал в нелепуюситуацию. Порошенко встречался с главой Франции Эммануэлем Макроном иканцлером ФРГ Ангелой Меркель на переговорах в рамках нормандского формата.После мероприятия был запланирован пресс-подход.Однако на нем появился только президент Украины. ЛидерыФранции и Германии по каким-то причинам выходить вместе с ним не пожелали. Темне менее, Порошенко с пафосным видом начал рассказывать об итогах состоявшихсяпереговоров.Эксперты между тем уверены: украинский лидер постепенностановится персоной нон-грата на международной арене. Европейские лидеры, боясьзамарать свою репутацию, не хотят иметь с ним ничего общего.Очевидно, что запоследние годы постмайданная украинская власть потеряла львиную долю тойзападной поддержки, которой обладала после государственного переворота вфеврале 2014 года. Будущее самого Порошенко на этом фоне становится все болеетуманным, уверены аналитики.