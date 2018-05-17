Команда британских психологов провела исследование, в ходе которого выяснила, какое мужское телосложение наиболее привлекательно для женщин. В опросе приняли участие более 780 гетеросексуальных представительниц прекрасного пола.

Команда британских психологов провела исследование, в ходе которого выяснила, какое мужское телосложение наиболее привлекательно для женщин. В опросе приняли участие более 780 гетеросексуальных представительниц прекрасного пола, сообщает RSOS.Участниц исследования попросили оценить пропорции компьютерных моделей, которые были сконструированы на основе физических параметров 9 тысяч американских военных.Оказалось, что наиболее важным параметром при оценке внешости мужчин стало соотношение длины ног и роста. Наилучший вариант такой пропорции – один к двум.По мнению исследователей, такие предпочтения обусловлены эволюцией. Короткие ноги мужчин могут указывать на различные проблемы со здоровьем, от диабета до коронарной недостаточности.Участницы опроса были гораздо требовательнее к мужским ногам, чем к верхним частям тела представителей сильного пола.