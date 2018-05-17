Наибольшее внимание в новом государственном оборонном заказе надо уделить воздушно-космическим силам, заявил Владимир Путин на совещании в Сочи. Причем речь идет не только о самолетах или зенитных ракетных комплексах, но и о системе ПРО, а также космических аппаратах разного назначения: спутники связи, навигации и разведки.

Наибольшее внимание в новом государственном оборонном заказе надо уделить Воздушно-космическим силам, заявил Владимир Путин на совещании в Сочи. Причем речь идет не только о самолетах или зенитных ракетных комплексах, но и о системе ПРО, а также космических аппаратах разного назначения: спутниках связи, навигации и разведки.Президент добавил, что новейшие боевые машины продолжат поступать на вооружение ВКС. Среди них истребители Су-35, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, ударные и разведывательные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52.Помимо прочего, президент напомнил, что на каждом исполнителе государственного оборонного заказа лежит персональная ответственность. Он должен строго соблюдать сроки поставок, поддерживать высокий темп снабжения войск новыми видами вооружения, который был набран в последние годы.Кстати, глава государства анонсировал появление в российских ВКС модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ". По данным из открытых источников, этот ЗРПК получил новый радар, который сделал его гораздо дальнобойнее.