Чемпион родео Гиллиард Антонио погиб в Бразилии, упав с быка. Момент, когда животное буквально растаптывает мужчину, попал на видео.

Чемпион родео Гиллиард Антонио погиб в Бразилии, упав с быка. Момент, когда животное буквально растаптывает мужчину, попал на видео.На шокирующих кадрах видно, как бразилец не смог удержаться на огромном быке и упал, зацепившись рукой за упряжник. Разъяренное животное несколько раз ударило копытами мужчину в грудь. После этого наездник смог подняться на ноги, однако через несколько секунд рухнул на землю. Прибывшие врачи практически час пытались реанимировать Антонио, но мужчина скончался от критических травм, передает New York Post. У него нашли перелом грудной клетки, а также травмы сердца и легких.