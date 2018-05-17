Программа реновации городских пространств и замены ветхих хрущевок на современное и комфортное жилье нужна не только столице, но и всей России. Об этом в рамках масштабной выставки АРХ Москва заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Программа реновации городских пространств и замены ветхиххрущевок на современное и комфортное жилье нужна не только столице, но и всейРоссии. Об этом в рамках масштабной выставки "АРХМосква" заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.Он напомнил, что в 50-е и 60-е годы пятиэтажки строили каквременное жилье. Тогда планировалось уже в скором времени переселить их жителейв более комфортабельные квартиры. "У людей запросы на качество жизнибыли гораздо ниже", – отметил Кузнецов.Город, отметил он, должен развиваться, поэтому такомумегаполису, как Москва, иметь подобный формат жилья в XXI веке уже стыдно.Кузнецов подчеркнул, что избавляться от такого жилфонда необходимо нетолько столице, но и всей стране.Вместе с тем главный архитектор Москвы подчеркнул, чтореновация должна включать в себя не только замену старых домов на новые, но исоздавать новый городской ландшафт, комфортный и благоприятный для жизни."С новыми точками притяжения, качеством благоустройства и, какследствие, более высоким качеством жизни", – пояснил Кузнецов. По егословам, это одна из сложнейших задач, которая когда-либо стояла перед столицей.Рассказал Кузнецов и об итогах архитектурного конкурса попяти экспериментальным площадкам для программы. По его словам, о результатахстанет известно в сентябре, пока же идет активная работа с финалистами,проводится анализ их концепций и предложений.Главный архитектор Москвы отметил, что прорабатываются ивопросы транспортной доступности новых кварталов, а также их включение винженерные сети столицы. "Мы работаем с лучшими архитекторами России ипривлекаем именитых мастеров из-за рубежа", – добавил он.На его взгляд, уровень архитектурной компетенции в столицеповышается с каждым годом. Свидетельством этому, считает Кузнецов, служат новыеинтересные объекты – жилые дома, социальные и спортивные объекты, парки, атакже то, что эти проекты получают престижные премии и награды. "Москванаходится в мировом тренде, сегодня это интересный и лакомый город для крупныхзнаменитых и звездных архитекторов, желающих реализовать свои задумки", -пояснил Кузнецов.По его словам, столичные архпроекты стали признавать намеждународном уровне. Кузнецов привел в пример парк "Зарядье" у стенКремля, который открылся для посетителей в сентябре прошлого года, а такжестадион "Лужники", прошедший масштабную реконструкцию и ставший однойиз лучших спортивных площадок в мире.Реновация ветхого жилого фонда – крупнейшийградостроительный проект Москвы и одна из самых масштабных программ такого родав мире. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не болеедевяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. Внастоящее время в списке реновации – 5 171 дом.Первые переселенцы начали переезжать в новое жилье уже вфеврале этого года. Как отметил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин,всего для нужд реновации в городе будет построено не менее 30 миллионовквадратных метров современного жилья комфорт-класса.Напомним, в среду, 16 мая, в столице начала работатьМеждународная выставка архитектуры и дизайна "АРХ Москва". В этомгоду мероприятие стало 23-м по счету. Площадка будет работать в Центральномдоме художника (ЦДХ) на Крымском валу до 20 мая. В рамках мероприятиязапланировано множество деловых мероприятий с участием как российских, так изарубежных спикеров. Кроме того, все желающие смогут увидеть современныеархитектурные проекты, в том числе для программы реновации.Руководитель столичного стройкомплекса Марат Хуснуллинподчеркнул важность проведения выставки. По его словам, мероприятие уже сталознаковым событием для города. Хуснуллин отметил, что в рамках площадкипрофессионалы отрасли могут обсудить актуальную повестку дня.