Программа реновации городских пространств и замены ветхих
хрущевок на современное и комфортное жилье нужна не только столице, но и всей
России. Об этом в рамках масштабной выставки АРХ
Москва заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Программа реновации городских пространств и замены ветхих
хрущевок на современное и комфортное жилье нужна не только столице, но и всей
России. Об этом в рамках масштабной выставки "АРХ
Москва" заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Он напомнил, что в 50-е и 60-е годы пятиэтажки строили как
временное жилье. Тогда планировалось уже в скором времени переселить их жителей
в более комфортабельные квартиры. "У людей запросы на качество жизни
были гораздо ниже", – отметил Кузнецов.
Город, отметил он, должен развиваться, поэтому такому
мегаполису, как Москва, иметь подобный формат жилья в XXI веке уже стыдно.
Кузнецов подчеркнул, что избавляться от такого жилфонда необходимо не
только столице, но и всей стране.
Вместе с тем главный архитектор Москвы подчеркнул, что
реновация должна включать в себя не только замену старых домов на новые, но и
создавать новый городской ландшафт, комфортный и благоприятный для жизни.
"С новыми точками притяжения, качеством благоустройства и, как
следствие, более высоким качеством жизни", – пояснил Кузнецов. По его
словам, это одна из сложнейших задач, которая когда-либо стояла перед столицей.
Рассказал Кузнецов и об итогах архитектурного конкурса по
пяти экспериментальным площадкам для программы. По его словам, о результатах
станет известно в сентябре, пока же идет активная работа с финалистами,
проводится анализ их концепций и предложений.
Главный архитектор Москвы отметил, что прорабатываются и
вопросы транспортной доступности новых кварталов, а также их включение в
инженерные сети столицы. "Мы работаем с лучшими архитекторами России и
привлекаем именитых мастеров из-за рубежа", – добавил он.
На его взгляд, уровень архитектурной компетенции в столице
повышается с каждым годом. Свидетельством этому, считает Кузнецов, служат новые
интересные объекты – жилые дома, социальные и спортивные объекты, парки, а
также то, что эти проекты получают престижные премии и награды. "Москва
находится в мировом тренде, сегодня это интересный и лакомый город для крупных
знаменитых и звездных архитекторов, желающих реализовать свои задумки", -
пояснил Кузнецов.
По его словам, столичные архпроекты стали признавать на
международном уровне. Кузнецов привел в пример парк "Зарядье" у стен
Кремля, который открылся для посетителей в сентябре прошлого года, а также
стадион "Лужники", прошедший масштабную реконструкцию и ставший одной
из лучших спортивных площадок в мире.
Реновация ветхого жилого фонда – крупнейший
градостроительный проект Москвы и одна из самых масштабных программ такого рода
в мире. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не более
девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В
настоящее время в списке реновации – 5 171 дом.
Первые переселенцы начали переезжать в новое жилье уже в
феврале этого года. Как отметил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин,
всего для нужд реновации в городе будет построено не менее 30 миллионов
квадратных метров современного жилья комфорт-класса.
Напомним, в среду, 16 мая, в столице начала работать
Международная выставка архитектуры и дизайна "АРХ Москва". В этом
году мероприятие стало 23-м по счету. Площадка будет работать в Центральном
доме художника (ЦДХ) на Крымском валу до 20 мая. В рамках мероприятия
запланировано множество деловых мероприятий с участием как российских, так и
зарубежных спикеров. Кроме того, все желающие смогут увидеть современные
архитектурные проекты, в том числе для программы реновации.
Руководитель столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин
подчеркнул важность проведения выставки. По его словам, мероприятие уже стало
знаковым событием для города. Хуснуллин отметил, что в рамках площадки
профессионалы отрасли могут обсудить актуальную повестку дня.