Население России продолжит сокращаться и к 2050 году достигнет отметки в 132,7 миллиона человек. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН.

НаселениеРоссии продолжит сокращаться и к 2050 году достигнет отметки в 132,7 миллиона человек. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН.По данным организации, вовсем мире продолжится процесс урбанизации. К середине этого века доля городскихжителей в мире составит 68% против сегодняшних 55%.Такой же процесс будет наблюдаться и в нашейстране. Общая численность населения будет снижаться. Так, если в 2030 году вРоссии будет проживать 140,5 миллиона человек, то в 2050-м – 132,7 миллиона, передаетсетевой изданиеПо даннымна 2018 год, в стране проживают около 144 миллионов человек.Таким образом, к середине века численность населения России сократится болеечем на 11 миллионов. Среди прочих факторов директор Институтадемографии НИУ ВШЭ Сергей Захаров объясняет эту тенденцию эхомВеликой Отечественной войны. "Сейчас продолжает действовать вторичноеи третичное эхо войны. Мы действительно находимсяв яме в вопросе численности потенциальных матерей и отцов,которые будут формировать семьи в ближайшие два десятилетия.Они малочисленны, так как их родили малочисленные материв 60-е годы – их родители, в свою очередь, былималочисленны, так как родились в годы войны", – цитирует экспертаВ свою очередь зампред научногосовета ВЦИОМ Иосиф Дискин уверен, что потери численности населения Россиикомпенсируются миграционным приростом. По его мнению, эксперта, тенденции, описанные в докладедепартамента ООН, не имеют ничего общего с реальностью. "Даже в худшие годыбольшая часть снижения естественного прироста компенсировалась миграционнымприростом, а сейчас, естественно, сокращение численности порядка 30 тысяччеловек, при этом миграционный прирост превышает 200 тысяч", – приводит словаДискина телеканала