Американский картографический сервис Google Maps изменил карту России, добавив открытый два дня назад Крымский мост. При этом проложить автомобильный маршрут по мосту пока нельзя.

Американский картографический сервис Google Maps изменилкарту России, добавив открытый два дня назад Крымский мост. При этом проложитьавтомобильный маршрут по мосту пока нельзя.Google по-прежнему предлагает воспользоватьсяпаромной переправой для поездки из Краснодарского края в Крым, на Крымский мостсервис достаточно оперативно поместил на свои карты. Чего не скажешь о самом Крыме, который американскаякомпания некоторое время позиционировала как территорию Украины.Около месяца после воссоединения Крыма с Россией на картах Googleреспублика была украинской территорией, но затем в корпорации решили показыватьКрым для российских пользователей частью России, а для всех остальных – украинскойтерриторией.Крым вошел в состав России в марте 2014 года. США и страныЕвросоюза не признали его частью нашей страны. В результате перед многимикартографическими сервисами встала проблема: в составе какой именно страныпоказывать этот полуостров.Магазин приложений Google Play перестал работать на территорииКрыма, но в апреле 2017 года Федеральная антимонопольная служба предупредилакорпорацию о том, что она должна снять санкции с республики и возобновитьработу Google Play на территории всей России.Летом 2016 года компания Google вернула названия населеннымпунктам Крыма, которые были переименованы согласно украинскому закону одекоммунизации. Воспользовавшись сервисом Google Maps, можно найтиКрасноперекопск, Советский, Красногвардейское и Кировское.Напомним, что 15 мая президент Владимир Путин открылавтодорожную часть Крымского моста, железнодорожное сообщение начнется в конце2019 года.