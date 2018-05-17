Американский картографический сервис Google Maps изменил
карту России, добавив открытый два дня назад Крымский мост. При этом проложить
автомобильный маршрут по мосту пока нельзя.
Американский картографический сервис Google Maps изменил
карту России, добавив открытый два дня назад Крымский мост. При этом проложить
автомобильный маршрут по мосту пока нельзя.
Google по-прежнему предлагает воспользоваться
паромной переправой для поездки из Краснодарского края в Крым, на Крымский мост
сервис достаточно оперативно поместил на свои карты. Чего не скажешь о самом Крыме, который американская
компания некоторое время позиционировала как территорию Украины.
Около месяца после воссоединения Крыма с Россией на картах Google
республика была украинской территорией, но затем в корпорации решили показывать
Крым для российских пользователей частью России, а для всех остальных – украинской
территорией.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года. США и страны
Евросоюза не признали его частью нашей страны. В результате перед многими
картографическими сервисами встала проблема: в составе какой именно страны
показывать этот полуостров.
Магазин приложений Google Play перестал работать на территории
Крыма, но в апреле 2017 года Федеральная антимонопольная служба предупредила
корпорацию о том, что она должна снять санкции с республики и возобновить
работу Google Play на территории всей России.
Летом 2016 года компания Google вернула названия населенным
пунктам Крыма, которые были переименованы согласно украинскому закону о
декоммунизации. Воспользовавшись сервисом Google Maps, можно найти
Красноперекопск, Советский, Красногвардейское и Кировское.
Напомним, что 15 мая президент Владимир Путин открыл
автодорожную часть Крымского моста, железнодорожное сообщение начнется в конце
2019 года.