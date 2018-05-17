Специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, который пройдет в России летом 2018 года, «Ростелеком» доработал пакетное предложение «Быть в плюсе». Комплексное решение для баров и других заведений, позволит их владельцам быстро и без существенных затрат организовать в своем заведении футбольные трансляции.

Специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, который пройдет в России летом 2018 года, Ростелеком доработал пакетное предложение Быть в плюсе. Комплексное решение для баров и других заведений, позволит их владельцам быстро и без существенных затрат организовать в своем заведении футбольные трансляции.Футбол здесь — полный комплект для показа футбольных матчей в высоком качестве. В него входит высокоскоростной доступ в интернет, пакет ТВ-каналов, телевизоры и сервис Интерактивное Телевидение от Ростелеком. Подключив Интерактивное ТВ владельцы спортивных баров смогут транслировать посетителям контент в формате Ultra HD с многоканальным звуком. В пакет входят в том числе каналы, которые будут транслировать матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в нашей стране. При подключении пакета Футбол здесь, ТВ-приставка, которая обычно продается за 3 050 руб., будет стоить всего 1 рубль. В рамках пакета спорт-бары и другие заведения могут также приобрести качественные телевизоры, диагональю от 32 до 55 дюймов с рассрочкой на 12 месяцев1.Предложение Футбол здесь доступно в четырех вариантах, которые отличаются скоростью доступа в интернет и абонентской платой — S, M, L и XL. Дополнительный бонус при подключении высокоскоростных пакетов М, L и XL – получение двух билетов на один из матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.Чемпионат мира по футболу FIFA™ – главное событие этого лета. Традиция совместного просмотра матчей в кругу друзей-болельщиков – отличная возможность привлечь новых посетителей в заведение, увеличить средний чек и оборот. Во многих городах и районах спорт-бары не способны вместить всех желающих, а мы даем возможность подключить футбольные трансляции даже небольшим барам и другим заведениям, которые не могут себе позволить вкладывать в это огромные деньги, – рассказывает о специальном предложении Сергей Таболин, Директор направления департамента корпоративного маркетинга ПАО Ростелеком.Быть в плюсе — пакетное предложение, разработанное Ростелекомом для малого и среднего бизнеса. Оно позволяет подключить высокоскоростной доступ в интернет и одну из цифровых услуг на выбор — Видеонаблюдение, Управляемый Wi-Fi и Интерактивное ТВ и др. Предприниматели могут подобрать комплект для решения насущных бизнес-задач и сэкономить на обеих услугах. Пакет регулярно дорабатывается — меняется тарифная политика, вводятся новые, более выгодные условия. Теперь клиентам стал доступен специальный футбольный пакет услуг, позволяющий транслировать самые актуальные матчи, не оплачивая спортивные пакеты каналов дополнительно.* * *ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.