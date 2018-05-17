УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Строкань Петра Яковлевича, 03.12.1962 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Строкань Петра Яковлевича, 03.12.1962 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 23.05.2013 года.Приметы: славянской внешности, на вид около 55 лет, рост 172 см, нормального телосложения, волосы темные, лицо смуглое.Особые приметы: на большом пальце нет ногтя, на груди слева шрам длинной 35 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(499) 233-91- 00, 8(499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93