Американская пресса бурно обсуждает открытие Крымского моста. Внимание западных журналистов привлек любимец стройки века кот Мостик.

Американская пресса бурно обсуждает открытиеКрымского моста. Внимание западных журналистов привлек любимец "стройки века"кот Мостик.Западные СМИ называют мостчерез Керченский пролив "спорным", Россию величают не иначе, как "агрессором",а севшего за руль "Камаза" в джинсах президента страны Владимира Путина"русским Стронгмэном". Намного дружелюбнее американцы отнеслись к рыжемукоту или "коту моста" – своеобразному доброму "символу" стройки.Рыжий пушистик имеетсвою страничку в Instagram."Слежу за #стройкавека, местами шучу, но больше ем. Жду @krymsky_bridge , чтобы первым сделатьна нем селфи", – написано в его микроблоге. На кота подписаны почти 36тысяч человек."Кот-маскотКрымского моста "помог снять напряжение с политически озабоченного проекта", – цитируетодно из изданий . В американских СМИ отмечают, что Мостик опередилпрезидента России в прохождение по новому мосту. Что сказать?.. "Настоящийбеспредел".Некоторые издания даже заявили, что, пробежав 19 километров по мосту задень до того, как президент проехал по нему на "Камазе", кот Мостик буквальнозатмил лидера страны. "Президент Путин открыл мост во главе первогоконвоя из России в Крым – индустриальная и культурная демонстрация силы. Однакобыла одна зацепка: Путина, на самом деле, опередили с открытием моста. Несаботажники или протестующие, а рыже-белый кот, пробежавший по мосту накануне",— пишет газета The Washington Post.Издание отмечает, что неизвестно,координировалась ли команда Мостика с организаторами путинского "тщательноспланированного публичного мероприятия". Получается, что кот сорвалее планы?..Материал дополняется