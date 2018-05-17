Американская пресса бурно обсуждает открытие
Крымского моста. Внимание западных журналистов привлек любимец стройки века
кот Мостик.
Американская пресса бурно обсуждает открытие
Крымского моста. Внимание западных журналистов привлек любимец "стройки века"
кот Мостик.
Западные СМИ называют мост
через Керченский пролив "спорным", Россию величают не иначе, как "агрессором",
а севшего за руль "Камаза" в джинсах президента страны Владимира Путина
"русским Стронгмэном". Намного дружелюбнее американцы отнеслись к рыжему
коту или "коту моста" – своеобразному доброму "символу" стройки.
Рыжий пушистик имеет
свою страничку в Instagram.
"Слежу за #стройкавека, местами шучу, но больше ем. Жду @krymsky_bridge , чтобы первым сделать
на нем селфи", – написано в его микроблоге. На кота подписаны почти 36
тысяч человек.
"Кот-маскот
Крымского моста "помог снять напряжение с политически озабоченного проекта", – цитирует
одно из изданий . В американских СМИ отмечают, что Мостик опередил
президента России в прохождение по новому мосту. Что сказать?.. "Настоящий
беспредел".
Некоторые издания даже заявили, что, пробежав 19 километров по мосту за
день до того, как президент проехал по нему на "Камазе", кот Мостик буквально
затмил лидера страны. "Президент Путин открыл мост во главе первого
конвоя из России в Крым – индустриальная и культурная демонстрация силы. Однако
была одна зацепка: Путина, на самом деле, опередили с открытием моста. Не
саботажники или протестующие, а рыже-белый кот, пробежавший по мосту накануне",
— пишет газета The Washington Post.
Издание отмечает, что неизвестно,
координировалась ли команда Мостика с организаторами путинского "тщательно
спланированного публичного мероприятия". Получается, что кот сорвал
ее планы?..
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