Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на Евровидении в 2018 году, дала пресс-конференцию по итогам своего выступления на конкурсе. Она ответила критикам, заявлявшим, что на сцене артистка забыла слова песни. Впрочем, некоторым ее оправдания показались странными.

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на "Евровидении" в 2018 году, дала пресс-конференцию по итогам своего выступления на конкурсе. Она ответила критикам, заявлявшим, что на сцене артистка забыла слова песни. Впрочем, некоторым ее оправдания показались странными.Юлия Самойлова подчеркнула, что знала текст песни, с которой выступала на "Евровидении" и не забывала слов. Накладка же произошла из-за того, что певицу на сцене переполняли чувства. "У меня было так много эмоций, что я подумала, что лучше отдышусь... чтобы не было кома в горле", – цитирует ее .Некоторым критикам подобное объяснение показалось странным. Впрочем, сама певица отмечает, что на подобного рода выпады в социальных сетях и СМИ она реагирует спокойно. "У всех свое мнение, все люди разные, все живут как хотят, и я живу как хочу", – заметила Самойлова. Более того, по ее словам, это можно рассматривать как определенный показатель успеха артиста. "Если о тебе говорят, значит, люди неравнодушны", – заметила певица.Впрочем, как призналась Юлия Самойлова, решение все же принять участие в главном песенном конкурсе Европы далось ей не так просто. "У меня были мысли отказаться, когда я поняла, что подготовка к Евровидению идет не так, как я себе представляла, но я подумала, что смогу справиться", – цитирует РИА Новости певицу. "Это была моя мечта, и я рада, что это в моей жизни произошло", – подчеркнула она.Юлия Самойлова не собирается останавливаться после своего выступления на "Евровидении", которое некоторые критики успели окрестить "позорным провалом". "Я считаю, что нужно просто двигаться дальше. Если всегда, делая какие-то ошибки, я уходила бы с пути, то, наверное, ничего бы не было, ничего бы не произошло", – уверена певица.В частности, она решила выпустить свой новый сольный альбом. Причем он должен получиться довольно необычным. "Это будет что-то ближе к андеграунду, это не эстрада однозначно", – приоткрыла Самойлова завесу тайны. Альбом должен увидеть свет уже в начале июня.