На чемпионате мира по хоккею в Дании настала пора матчей плей-офф. Сборная США в четвертьфинальной игре одержала победу над командой Чехии со счетом 3:2. Встреча прошла в Хернинге.

На чемпионате мира по хоккею в Дании настала пора матчей плей-офф. Сборная США в четвертьфинальной игре одержала победу над командой Чехии со счетом 3:2. Встреча прошла в Хернинге.В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (11-я и 47-я минуты) и Кэм Аткинсон (13-я). У проигравших отличились Михал Репик (25-я) и Мартин Нечас (31-я). В полуфинале американцы встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Латвии, который пройдет позднее 17 мая.