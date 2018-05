Сегодня - 24 мая в 19:00 - в кинотеатре Иллюзион начинается церемония торжественного открытия 11-го Фестиваля польских фильмов Висла в Москве. С 17 по 24 мая в кинотеатрах Пять звезд на Павелецкой, Иллюзион, Октябрь, Кинозале Третьяковской галереи и Новом Пространстве Театра Наций мы покажем свыше 100 фильмов и встретимся с 30 знаменитыми гостьми!

Сегодня - 17 мая в 19:00 - в кинотеатре Иллюзион начинается церемония торжественного открытия 11-го Фестиваля польских фильмов Висла в Москве. С 17 по 24 мая в кинотеатрах Пять звезд на Павелецкой, Иллюзион, Октябрь, Кинозале Третьяковской галереи и Новом Пространстве Театра Наций мы покажем свыше 100 фильмов и встретимся с 30 знаменитыми гостьми!Конкурс художественных фильмов. Панорама нового кино. Документальная Польша. Театр на экране. Независимая Польша. Мяч в игре! The Best Of Wisła. Специальные показы. Семейные утренники. Короткометражные фильмы Студии Мунка, Варшавской Киношколы, Фестиваля На Лодзи по Висле, Факультета радио и телевидения Силезского университета.Фестиваль откроет биографический фильм Лукаша Пальковского Лучше всех. На церемонии будет присутствовать герой фильма Ежи Гурски и исполнитель главной роли Якуб Гершал. Гостьми торжественного открытия будут также Директор Фестиваля Малгожата Скульска, Директор Польского института киноискусства Радослав Смигульски и Директор Национальной фильмотеки – Аудиовизуального института Дариуш Веромейчик.Во время открытия, как и всего проведения Фестиваля, в кинотеатре Иллюзион зрители смогут увидеть выставку фотографий Марцина Награбы Языческая поэзия. Вместе с костюмером Агнешкой Осипой фотограф создал восхитительные портреты, переносящие нас в те времена, когда люди верили в Перуна и Святовита. Серия Языческая поэзия представляет авторский взгляд на языческую культуру славян.Гостьми 11-го Фестиваля Висла в Москве будут знаменитые польские кинематографисты: Иоанна Кос-Краузе, Кинга Дембска, Агнешка Глиньска, Мацей Пепшица, Лукаш Рондуда, Якуб Чекай, Норман Лето, Мирослав Ханишевски, Юлиан Свежевски и Доминик Ягодзиньски.Среди 12 конкурсных фильмов победителя определит жюри в составе: Председатель – признанный кинокритик Виктор Матизен, выдающаяся актриса театра и кино Ольга Лапшина, а также талантливый кинорежиссёр, сценарист, писатель и актёр Михаил Сегал. За Гран-при Конкурса художественных фильмов будут конкурировать:1. Амок, реж. Катажина Адамик;2. Дикие розы, реж. Анна Ядовска;3. Лесной королевич, реж. Куба Чекай;4. Между словами, реж. Урсула Антоняк;5. Однажды в ноябре, реж. Анджей Якимовски;6. Послеобразы, реж. Анджей Вайда;7. Птицы поют в Кигали, реж. Иоанна Кос-Краузе, Кшиштоф Краузе;8. Лучше всех, реж. Лукаш Пальковски;9. Сердце любви, реж. Лукаш Рондуда;10. След зверя, реж. Агнешка Холланд, Кася Адамик;11. Я - убийца, реж. Мацей Пепшица;12. Примирение, реж. Мацей Собещаньски.11-й выпуск Фестиваля Висла продолжится до 24-го мая в Москве. Потом посетит другие города России, в том числе: Екатеринбург, Барнаул, Новороссийск, Тверь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Оренбург, Нижний Новгород, Великий Новгород, Торжок, Петрозаводск, Высоковск и Бийск.Полную программу и описания фильмов можно найти на официальном сайте Фестиваля: http://www.festiwalwisla.plПриглашаем также на страницу Фестиваля в Фейсбуке: https://www.facebook.com/FestiwalWisla