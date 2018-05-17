Епископ Тихон (Шевкунов) официально возведен в сан митрополита и оставит пост наместника московского Сретенского ставропигиального монастыря.

Епископ Тихон (Шевкунов) официально возведен в сан митрополита и оставит пост наместника московского Сретенского ставропигиального монастыря.Об этом РИА Новости рассказал руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков. По его словам, возведение епископа Псковского и Порховского Тихона в сан митрополита произошло в ходе патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя по случаю праздника Вознесения Господня.О. Александр подчеркнул, что после этого митрополит отправится в Псковскую митрополию. Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности наместника Сретенского монастыря и ректора духовной семинарии.По словам священника Александра Волкова, это через некоторое время решит патриарх.Псковская митрополия включает в себя Псковскую и Порховскую и Великолукскую и Невельскую епархии. Главой Псковской Митрополии ранее был митрополит Псковский и Порховский Евсевий.