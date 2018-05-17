Весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском городе Холон оказался занят российскими спортсменками. Девушки выступали в индивидуальном многоборье.

Весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском городе Холон оказался занят российскими спортсменками. Девушки выступали в индивидуальном многоборье.Лучший результат показала трехкратная чемпионка ЕвропыАрина Аверина, набравпо сумме четырех упражнений 76,700 балла. Второе место заняла ее ровесница Александра Солдатова с 75,750 баллами, передает "". Тройку лидеров замкнула Екатерина Селезнева, которая максимально приблизилась к соотечественницам с результатом в 72,050 балла.Что касается группового многоборья, то российская команда получила 39,300 балла. Лучше всего наши спортсменки проявили себя, выполняя упражнения с пятью обручами. Также они они блеснули в дисциплине с тремя мячами и двумя скакалками.Сборная России, которую представлялиАнастасия Татарева, Мария Толкачева,Евгения ЛевановаМария Кравцова,Анастасия Близнюк и Анастасия Шишмакова лидировала в групповом многоборье. Второе место заняла команда Украины, третье – представительницы Израиля.Ранее Арина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с обручем и булавами на Кубке мира по художественной гимнастике в испанском городе Гвадалахара. Кроме того, на счету спортсменки третье место в упражнениях с лентой.