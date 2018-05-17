Во время длительного летнего отдыха большую часть времени дети проводят на улице. И для того, чтобы маленькие пешеходы не попали в неприятную ситуацию, дорожные полицейские напоминают им о правилах безопасного поведения...

Инспекторы ДПС ГИБДД продолжают проводить профилактическую работу в образовательных комплексах г. Москвы о соблюдении Правил дорожного движения в преддверии летних каникул.Остаётся совсем немного времени до начала летних каникул, в связи с этим сотрудники дорожно-патрульной службы Северо-Западного округа г. Москвы спешат напомнить школьникам о правилах поведения на проезжей части. Во время длительного летнего отдыха большую часть времени дети проводят на улице. И для того, чтобы маленькие пешеходы не попали в неприятную ситуацию, дорожные полицейские напоминают им о правилах безопасного поведения. Профилактические беседы автоинспекторы проводят во всех школах округа.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают детям о правилах перехода дороги: перед тем как переходить проезжую часть, дойдя до пешеходного перехода, нужно посмотреть по сторонам и убедится в том, что машины пропускают вас. Велосипедистам при переходе проезжей части необходимо везти велосипед рядом, ни в коем случае не переезжая пешеходный переход на нем.Особое внимание во время профилактических бесед автоинспекторы уделяют правилам перевозки юных пассажиров: детей до 7 лет необходимо перевозить с использованием автокресел, соответствующих их весу и росту, а детей с 7 до 11 лет (включительно) - также с использованием удерживающих устройств или ремней безопасности. На переднем сидении - только в автокресле.В рамках городского мероприятия «Здравствуй, лето» сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД Северо-Восточного округа г. Москвы провели профилактические беседы в ГБОУ «Школа 1411».Инспекторы ГИБДД рассказали о «дорожных ловушках», которые могут подстерегать водителей и пешеходов. Особое внимание было уделено правилам дорожного движения для юных велосипедистов. Им дорожные полицейские напомнили о необходимости использовать защитную экипировку: шлем, наколенники, налокотники и другие средства.В заключение бесед Госавтоинспекторы еще раз напомнили ребятам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также отметили, что соблюдение элементарных правил безопасности помогут избежать неприятных ситуаций на дорогах.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81