45% рассказали, что приготовлением пищи в их доме занимаются женщины: мама, жена или девушка. В семьях 8% опрошенных готовят мужчины.

Специалисты выяснили, кто готовит обеды в семьях владимирцев. 45% рассказали, что приготовлением пищи в их доме занимаются женщины: мама, жена или девушка. В семьях 8% опрошенных готовят мужчины. 36% респондентов занимаются приготовлением пищи по очереди: например, у кого есть свободное время, тот и готовит. Оставшиеся не занимаются готовкой и покупают уже приготовленные блюда, или обедают в ресторанах.