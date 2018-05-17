Вашингтон повысит информационную грамотность населения центральноазиатских стран – в частности, Казахстана. США намерены привлечь к этому делу местных журналистов. Проект, основная цель которого – снижение влияния российских СМИ в регионе, обойдется американским налогоплательщикам в 15 миллионов долларов.

Вашингтон повысит информационную грамотность населенияцентральноазиатских стран – в частности, Казахстана. США намерены привлечь кэтому делу местных журналистов. Проект, основная цель которого – снижениевлияния российских СМИ в регионе, обойдется американским налогоплательщикам в15 миллионов долларов.Немалая сумма пойдет на финансирование так называемыхнезависимых СМИ. Цифры приведены в документе, опубликованном Агентством помеждународному развитию США. USAID печально известно финансированием похожих "гуманитарных"проектов на Украине и в Грузии.Политологи уверены, что главной мишенью борцов заинформационную грамотность станет Казахстан. В этой стране очень большаярусская диаспора. Американцы будут играть на противоречиях и разногласиях,попытаются подорвать конституционный строй и сильно ударить по России, считает президентцентра социальных и политических исследований "АСПЕКТ" ГеоргийФедоров."Казахстан, Таджикистан и Узбекистан – стратегическинаиболее важны. Три страны имеют довольно стабильные политические режимы истратегически встраиваются в общую дружественную коалицию с Россией. Казахстан– главная мишень, потому что граничит с Россией и между государствами оченьмного взаимных проникновений. А также потому, что сама по себе страна довольнобогатая", – заявил политолог.Эксперт подчеркивает, что США прилагают немалые усилия для дезорганизациипостсоветского пространства. Все их проекты направлены на отрыв "друзей"от России. Нынешний же план по поддержке "независимых СМИ" нацелен нато, что США возьмут в оборот журналистов и постепенно подчинят их своемувлиянию – как это было в Грузии и на Украине, приводит мнение эксперта Пятыйканал.Что же касается выделенной суммы в 15 миллионов долларов – то это, конечно, только начало, считает политолог. Это стадия выстраивания взаимоотношений, налаживания контактов. А вообще американцы довольно эффективно тратят свои деньги. Федоров напомнил ситуацию на Украине, где некоторые журналисты буквально за еду и командировки в США были готовы менять свою точку зрения и переориентироваться на Запад.