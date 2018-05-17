Трудности перевода стали роковыми для попавшей на Урал
французской писательницы. Жители села в Челябинской области избили Астрид
Вендландт, заподозрив в поддержке гей-движения.
Трудности перевода стали роковыми для попавшей на Урал
французской писательницы. Жители села в Челябинской области избили Астрид
Вендландт, заподозрив в поддержке гей-движения.
Писательница собиралась провести на Урале несколько месяцев.
В поселке Александровка она даже оборудовала себе юрту. Однако достичь
взаимопонимания с местными жителями оказалось проблематичным: мешал ломаный
русский.
Языковой барьер и стал причиной неприятностей. Вендлант в
Росси не впервые, на сей раз писательница приехала с другом Жаном Филиппом (по
словам француженки, он очень похож на Бельмондо). Однако челябинские мужики,
неверно истолковав одну фразу в разговоре, почему-то решили, что Астрид
намерена открыть в поселке гей-бордель.
"Это ужас здесь был! Они появились подобно трем
демонам, один был с кастетом. Я орала "помогите", но на помощь никто
не пришел", – описывает инцидент Вендландт. "Мы все европейцы такие
кривые, аморальные люди, источник разврата, неадекватные, они придумали такую
историю, что я хотела туда геев возить. А вообще, у меня нет друзей-геев",
– рассказала писательница.
Серьезно пострадал друг француженки. По словам врачей,
двойник Бельмондо получил повреждения средней степени тяжести. Сама Астрид
отделалась парой ушибов – она пыталась защитить Жана Филиппа. Расследование инцидента
затягивается из-за того, что француз сразу после происшествия улетел на родину.
Теперь он никак не может выбраться в Россию, чтобы дать показания и принять
участие в очной ставке.
Суровые челябинцы сейчас под подпиской о невыезде. На первое
слушание борцы с геями демонстративно не пришли, передает НТВ.