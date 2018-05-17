Трудности перевода стали роковыми для попавшей на Урал французской писательницы. Жители села в Челябинской области избили Астрид Вендландт, заподозрив в поддержке гей-движения.

Трудности перевода стали роковыми для попавшей на Уралфранцузской писательницы. Жители села в Челябинской области избили АстридВендландт, заподозрив в поддержке гей-движения.Писательница собиралась провести на Урале несколько месяцев.В поселке Александровка она даже оборудовала себе юрту. Однако достичьвзаимопонимания с местными жителями оказалось проблематичным: мешал ломаныйрусский.Языковой барьер и стал причиной неприятностей. Вендлант вРосси не впервые, на сей раз писательница приехала с другом Жаном Филиппом (пословам француженки, он очень похож на Бельмондо). Однако челябинские мужики,неверно истолковав одну фразу в разговоре, почему-то решили, что Астриднамерена открыть в поселке гей-бордель."Это ужас здесь был! Они появились подобно тремдемонам, один был с кастетом. Я орала "помогите", но на помощь никтоне пришел", – описывает инцидент Вендландт. "Мы все европейцы такиекривые, аморальные люди, источник разврата, неадекватные, они придумали такуюисторию, что я хотела туда геев возить. А вообще, у меня нет друзей-геев",– рассказала писательница.Серьезно пострадал друг француженки. По словам врачей,двойник Бельмондо получил повреждения средней степени тяжести. Сама Астридотделалась парой ушибов – она пыталась защитить Жана Филиппа. Расследование инцидентазатягивается из-за того, что француз сразу после происшествия улетел на родину.Теперь он никак не может выбраться в Россию, чтобы дать показания и принятьучастие в очной ставке.Суровые челябинцы сейчас под подпиской о невыезде. На первоеслушание борцы с геями демонстративно не пришли, передает НТВ.