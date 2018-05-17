Туристический сервис Tvil.ru выявил самые популярные у туристов малые города России для путешествий этим летом.

Туристический сервис выявил самые популярные у туристов малые города России для путешествий этим летом. На первом месте расположился Суздаль. В этом городебронируют отдых в среднем на 3 ночи и потратят на жилье четыре с половиной тысячи рублей в сутки. В малых городках туристы бронируют в основном гостевые дома и коттеджи на несколько семей, поэтому эту стоимость следует разделить на два или три для расчета на семью.Также в пятерку вошлиОлонец в Карелии, Мышкин в Ярославской области, Листвянка в Иркутской области и Таватуй в Свердловской области.Дешевле всего - в Олонце (3,5 тысячи рублей/ 6 ночей), дороже всего - на Байкале (Листвянка - 7 тысяч рублей/ 7 ночей).