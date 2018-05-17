За многолетний добросовестный труд в системе АПК и за достижение высоких показателей в работе Благодарственным письмом областной администрации награждены пятеро человек.
Губернатор Светлана Орлова
вручила заслуженные награды ряду представителей агропромышленного комплекса региона.
Так, за многолетний добросовестный труд в системе АПК и за достижение высоких показателей в работе Благодарственным письмом областной администрации награждены: директор управления сельского хозяйства Юрьев-Польского района Галина Власова, генеральный директор ООО «Красногорбатское» Вера Евсеева (Селивановский район), генеральный директор ООО «Борисоглебское» Валентина Киренкова (Муромский район), председатель СПК «Красносельское» Владимир Кузнецов (Юрьев-Польский район) и генеральный директор СПК «Ополье» Ара Ханоян (Юрьев-Польский район).