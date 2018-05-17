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<a href="http://33live.ru/novosti/17-05-2018-svetlana-orlova-nagradila-ryad-rukovoditelej-selxozpredpriyatij-oblasti.html" target="_blank">Светлана Орлова наградила ряд руководителей сельхозпредприятий области</a> - За многолетний добросовестный труд в системе АПК и за достижение высоких показателей в работе Благодарственным письмом областной администрации награждены пятеро человек.