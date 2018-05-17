Дочь актрисы Екатерины Климовой восхитила пользователей
Сети. Артистка поделилась забавным видео с участием бойкой малютки.
Дочь актрисы Екатерины Климовой восхитила пользователей
Сети. Артистка поделилась забавным видео с участием бойкой малютки.
Климова опубликовала в своем Instagram запись, на которой запечатлена ее
двухлетняя дочь Изабелла. Деловито зажав куклу подмышкой малышка, резво
командует огромным псом породы немецкий дог. "Пошли, Айтуй! Ну пошли!" – неразборчиво
восклицает кроха. Абсолютное безразличие собаки к выкрикам девочки добавляет
комичности ситуации.
Поклонники оказались в восторге от маленького дрессировщицы,
за сутки видео набрало более 100 тысяч комментариев и множество комментариев. "Лапулечка😍😍😍😍😍", "Нифига
собока больше ребенка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Собака не поняла, что от нее хотят. Очень милое
видео.💞💞", "Слон
и моська😂", "Папина
дочка! Смелая!", "Такая зайка!!!🤩🤩🤩",
"Командный голос вырабатывает умница кнопочка" "Ааааа директор 😂😂😂🔥🔥🔥👏🏻❤️", "Командирша 😂😂😂😂маленький тиран в галошах ( собака в тихом шоке 🙈😂)" – восклицали восторженные фанаты.
Пользователям сети стало очень интересно, как же все-таки
зовут собаку. Мнение комментаторов разделились. "Артур
не послушный😊. Или
Антон?", "Класс! Айтуй не послушный 😂!!!", "а мне показалось, что собаку зовут
Антон))😂😂😂", "Адольф",
– предлагали свои варианты поклонники.
Добавим, что актриса была
замужем трижды. В браке с актером Гелой Месхи Екатерина состоит с 2015 года. В
том же году Климова родила ему дочь Беллу. От предыдущих отношений у артистки также
подрастают трое детей: дочь Елизавета и сыновья Матвей и Корней. Екатерина
Климова прославилась благодаря роли Натали Репниной в сериале "Бедная
Настя".