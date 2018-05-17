Дочь актрисы Екатерины Климовой восхитила пользователей Сети. Артистка поделилась забавным видео с участием бойкой малютки.

Дочь актрисы Екатерины Климовой восхитила пользователейСети. Артистка поделилась забавным видео с участием бойкой малютки.Климова опубликовала в своем Instagram запись, на которой запечатлена еедвухлетняя дочь Изабелла. Деловито зажав куклу подмышкой малышка, резвокомандует огромным псом породы немецкий дог. "Пошли, Айтуй! Ну пошли!" – неразборчивовосклицает кроха. Абсолютное безразличие собаки к выкрикам девочки добавляеткомичности ситуации.Поклонники оказались в восторге от маленького дрессировщицы,за сутки видео набрало более 100 тысяч комментариев и множество комментариев. "Лапулечка😍😍😍😍😍", "Нифигасобока больше ребенка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Собака не поняла, что от нее хотят. Очень милоевидео.💞💞", "Слони моська😂", "Папинадочка! Смелая!", "Такая зайка!!!🤩🤩🤩","Командный голос вырабатывает умница кнопочка" "Ааааа директор 😂😂😂🔥🔥🔥👏🏻❤️", "Командирша 😂😂😂😂маленький тиран в галошах ( собака в тихом шоке 🙈😂)" – восклицали восторженные фанаты.Пользователям сети стало очень интересно, как же все-такизовут собаку. Мнение комментаторов разделились. "Артурне послушный😊. ИлиАнтон?", "Класс! Айтуй не послушный 😂!!!", "а мне показалось, что собаку зовутАнтон))😂😂😂", "Адольф",– предлагали свои варианты поклонники.Добавим, что актриса былазамужем трижды. В браке с актером Гелой Месхи Екатерина состоит с 2015 года. Втом же году Климова родила ему дочь Беллу. От предыдущих отношений у артистки такжеподрастают трое детей: дочь Елизавета и сыновья Матвей и Корней. ЕкатеринаКлимова прославилась благодаря роли Натали Репниной в сериале "БеднаяНастя".