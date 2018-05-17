Президент США Дональд Трамп продолжает давить на Европу, добиваясь ее отказа от сотрудничества с Россией по проекту Северный поток – 2. Американская администрация пригрозила санкциями канцлеру Германии в том случае, если она продолжит поддерживать Россию в вопросе строительства газопровода.

Президент США Дональд Трамп продолжает давить на Европу,добиваясь ее отказа от сотрудничества с Россией по проекту "Северный поток– 2". Американская администрация пригрозила санкциями канцлеру Германии втом случае, если она продолжит поддерживать Россию в вопросе строительства газопровода.Против второго "Северного потока" активно выступают две страны –Украина и США. И если Киев еще понять можно (он останется без платы за транзит),то Вашингтон, похоже, действует по принципу "чем хуже, тем лучше". Штатамважнее наказать Россию, чем получить какие-либо дивиденды от своих санкций,которые они готовы распространить даже на союзников.Президент Дональд Трамп потребовал от Германии отказаться отподдержки строительства газопровода "Северный поток – 2". По даннымвлиятельной газеты The Wall Street Journal, глава Белого дома пытался убедить вэтом канцлера Германии еще во время их апрельской встречи в Вашингтоне. Тогда Трамппообещал Меркель, что в обмен на это Вашингтон начнет переговоры с Евросоюзом поповоду нового торгового соглашения.Но Меркель не спешит отказываться от выгодного проекта радидружбы с Америкой, канцлер не собирается терять основного поставщика газа дляЕвропы в качестве надежного партнера. Она не сделала этого даже под нажимомТрампа во время их встречи в Белом доме. Правда, заявила, что ЕС готовпредложить США более тесное сотрудничество в газовой сфере, если американскаясторона на постоянной основе откажется от применения в отношении союза пошлинна сталь и алюминий.Ранее замглавы отдела Госдепартамента по энергетическойполитике Сандра Оудкирк заявила, что США могут ввести санкции против компаний,которые участвуют в реализации проекта "Северный поток – 2". Онаподчеркнула, что США попытаются убедить европейских партнеров дипломатическимпутем в необходимости не реализовывать этот проект, сообщает .В апреле замминистра иностранных дел России Александр Грушкозаявил, что реализация масштабного проекта зависит от того, смогут ли европейцыустоять перед давлением со стороны США. Сегодня становится очевидным, чтогазопроводу "Северный поток – 2" быть, так Германия проявляетмужество и не пасует перед натиском Вашингтона.