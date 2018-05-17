Президент США Дональд Трамп поручил своим
министрам разработать план новых санкций против нашей страны. Такое решение Белый
дом принял за якобы нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности
(РСМД).
Президент США Дональд Трамп поручил своим
министрам разработать план новых санкций против нашей страны. Такое решение Белый
дом принял за якобы нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности
(РСМД).
Пакет дополнительных санкций в отношении России американский
лидер делегировал госсекретарю Майклу Помпео. Хотя, согласно закону США о военном бюджете на 2018 год,
президент должен сам заниматься этим вопросом.
Помпео будет работать в координации
с министрами торговли, обороны, финансов и директором Национальной
разведки, передает . Меры будут введены в отношении лиц, ответственных за невыполнение положений
договора, в том числе "политических фигур правительства России", сообщает сайт .
Материал дополняется