Президент США Дональд Трамп поручил своим министрам разработать план новых санкций против нашей страны. Такое решение Белый дом принял за якобы нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Президент США Дональд Трамп поручил своимминистрам разработать план новых санкций против нашей страны. Такое решение Белыйдом принял за якобы нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности(РСМД).Пакет дополнительных санкций в отношении России американскийлидер делегировал госсекретарю Майклу Помпео. Хотя, согласно закону США о военном бюджете на 2018 год,президент должен сам заниматься этим вопросом.Помпео будет работать в координациис министрами торговли, обороны, финансов и директором Национальнойразведки, передает . Меры будут введены в отношении лиц, ответственных за невыполнение положенийдоговора, в том числе "политических фигур правительства России", сообщает сайт .Материал дополняется