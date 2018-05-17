Американский президент не может остановиться в своем
стремлении еще больше унизить Россию: Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку
Помпео подготовить предложения по новым санкциям против нашей страны. На этот
раз в Белом доме недовольны российскими ракетами.
Американский президент не может остановиться в своем
стремлении еще больше унизить Россию: Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку
Помпео подготовить предложения по новым санкциям против нашей страны. На этот
раз в Белом доме недовольны российскими ракетами.
В США утверждают, что Москва нарушила Договор о ликвидации
ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный еще Михаилом Горбачевым. Конгресс
ждет от Трампа доклад с планом мер против российских чиновников, которые могли
быть причастны к нарушению соглашения, а сам президент дал задание госсекретарю
детально разобраться в ситуации.
В список лиц, которых могли бы затронуть ограничительные меры,
могут попасть высокопоставленные российские
чиновники и военные. Им могут запретить финансовые транзакции на территории США
и аннулировать их визы. Дональд Трамп по закону имеет прав расширять список
санкций до бесконечности, придумывая все новые и новые наказания.
Несмотря на то, что российские политологи считают называют решение
Трампа ожидаемым, напрашивается вопрос – что еще придумают в Вашингтоне для
того, чтобы еще больше унизить Россию? Дело в том, что Москва не нарушала
упомянутый договор о РСМД. Об этом сегодня, 18 мая напомнил пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков.
"Российская сторона неоднократно заявляла, что не принимает
обвинений в том, что как-то может нарушать РСМД. Россия четко выполняет все
свои обязательства по договору и намерена и дальше его соблюдать. Потому такое
поручение Трампа вызывает недоумение", – сказал представитель Кремля.
Чрезмерное увлечение санкциями в Вашингтоне хорошо
известно и не может не вызывать сожаления.
Дмитрию Пескову вторит главный редактор журнала
"Национальная оборона" Игорь Коротченко, чьи мнение приводит РИА
Новости. Как полагает эксперт, заявления Трампа не имеют каких-либо конкретных
оснований и фактических подтверждений, это очередная попытка недобросовестной
конкуренции.
Коротченко назвал санкционную риторику США продолжением
враждебного курса Вашингтона по отношению к Москве. По его словам, США
используют любые поводы для принятия новых и новых санкций и расширения списка
предприятий и россиян, попавших под их действие.
Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года
во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение
попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти с
половиной тысяч километров.