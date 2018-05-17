Американский президент не может остановиться в своем стремлении еще больше унизить Россию: Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по новым санкциям против нашей страны. На этот раз в Белом доме недовольны российскими ракетами.

Американский президент не может остановиться в своемстремлении еще больше унизить Россию: Дональд Трамп поручил госсекретарю МайкуПомпео подготовить предложения по новым санкциям против нашей страны. На этотраз в Белом доме недовольны российскими ракетами.В США утверждают, что Москва нарушила Договор о ликвидацииракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный еще Михаилом Горбачевым. Конгрессждет от Трампа доклад с планом мер против российских чиновников, которые моглибыть причастны к нарушению соглашения, а сам президент дал задание госсекретарюдетально разобраться в ситуации.В список лиц, которых могли бы затронуть ограничительные меры,могут попасть высокопоставленные российскиечиновники и военные. Им могут запретить финансовые транзакции на территории СШАи аннулировать их визы. Дональд Трамп по закону имеет прав расширять списоксанкций до бесконечности, придумывая все новые и новые наказания.Несмотря на то, что российские политологи считают называют решениеТрампа ожидаемым, напрашивается вопрос – что еще придумают в Вашингтоне длятого, чтобы еще больше унизить Россию? Дело в том, что Москва не нарушалаупомянутый договор о РСМД. Об этом сегодня, 18 мая напомнил пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков."Российская сторона неоднократно заявляла, что не принимаетобвинений в том, что как-то может нарушать РСМД. Россия четко выполняет всесвои обязательства по договору и намерена и дальше его соблюдать. Потому такоепоручение Трампа вызывает недоумение", – сказал представитель Кремля.Чрезмерное увлечение санкциями в Вашингтоне хорошоизвестно и не может не вызывать сожаления.Дмитрию Пескову вторит главный редактор журнала"Национальная оборона" Игорь Коротченко, чьи мнение приводит РИАНовости. Как полагает эксперт, заявления Трампа не имеют каких-либо конкретныхоснований и фактических подтверждений, это очередная попытка недобросовестнойконкуренции.Коротченко назвал санкционную риторику США продолжениемвраждебного курса Вашингтона по отношению к Москве. По его словам, СШАиспользуют любые поводы для принятия новых и новых санкций и расширения спискапредприятий и россиян, попавших под их действие.Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 годаво время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращениепопал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до пяти споловиной тысяч километров.