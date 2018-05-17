Традиционный спортивный турнир состоялся 16 мая в селе Павловское.

16 мая текущего года в физкультурно-оздоровительном комплексе в селе Павловское прошел традиционный турнир по мини-футболу «Полиция-спорт-дети». Его организаторами стали ОМВД России по Суздальскому району и Отдел по культуре, спорту, семье и молодежной политике районной администрации.Места, награды и призы разыграли шесть команд: Стародворской, Павловской школ и Суздальской общеобразовательной школы № 1, Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа, Владимирского аграрного колледжа и сборной Суздальского ОМВД. Участие в мини-футболе приняли юноши 14-17 лет, в том числе состоящие на профилактических учетах. Сотрудники полиции поддерживают эту игру всегда и, хоть и специально играют в пол силы, но не менее азартно, чем молодежь. Турнир оказался зрелищным и увлекательным.На этот раз тройка призеров сложилась следующим образом: первое место заняла команда Павловской школы, второе место – у команды Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа, третье место досталось ребятам из Владимирского аграрного колледжа.Победители получили кубки, дипломы и сладкие призы. А полицейские были рады совсем другому итогу мероприятия – подростки сплотились и стали чуточку мягче, чуточку добрее, чуточку дисциплинированнее.