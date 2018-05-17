Неожиданный страшный диагноз заставил разрыдаться финалистку второго сезона шоу Танцы на ТНТ. У беременной Софьи Кольбедюк выявили вирусный гепатит.

Неожиданный страшный диагноз заставил разрыдаться финалисткувторого сезона шоу "Танцы" на ТНТ. У беременной Софьи Кольбедюквыявили вирусный гепатит.Настоящий шок испытала Софья, услышав слова врача. Молодаяженщина на последних сроках беременности сдавала плановые анализы – и, ничто непредвещало такого удара. Тем более, что ранее все тесты были "чистыми"."Совсем недавно мне поставили диагноз – хроническийгепатит B. В клинике, в которой я стою на учете по ведению беременности, вплановом анализе крови на биохимию обнаружили антитела на вирус. Сразу следомсказали сдать ДНК, где активность этого вируса была не выявлена", -рассказала Кольбедюк.Звезда второго сезона шоу "Танцы" после окончанияпроекта вышла замуж и теперь готовится впервые стать матерью. Чтобыбеременность протекала без осложнений, Софья постоянно обследуется в клиниках.Расхождения в результатах анализов заставило медиков направить женщину наповторное обследование.Беременная танцовщица была не на шутку напугана – страшно нетолько жить с таким диагнозом, вирус может повредить будущему ребенку. поскольку жить с таким диагнозом простоневыносимо, и он может навредить ее будущему ребенку. Кольбедюк расплакаласьпрямо в кабинете специалиста."После врач написала мне заключение: "Хроническийгепатит B" и сказала срочно встать на учет в инфекционную больницу. Когдая уже не могла сдерживать слез, она сказала: "Не переживай, с этим можножить, если проводить профилактику". Напомню, что я была уже с большимживотом. И мне вообще трудно было воспринимать такие вещи!", – вновь переживаетнеприятный момент Софья.Посовещавшись с мужем, танцовщица решила обратиться в другуюклинику и вновь сдать все анализы. Результат был отрицательным, никаких вирусовне обнаружено. Софья призналась, что была на седьмом небе от счастья, пишет Dom2life.