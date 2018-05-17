Неожиданный страшный диагноз заставил разрыдаться финалистку
второго сезона шоу Танцы на ТНТ. У беременной Софьи Кольбедюк
выявили вирусный гепатит.
Неожиданный страшный диагноз заставил разрыдаться финалистку
второго сезона шоу "Танцы" на ТНТ. У беременной Софьи Кольбедюк
выявили вирусный гепатит.
Настоящий шок испытала Софья, услышав слова врача. Молодая
женщина на последних сроках беременности сдавала плановые анализы – и, ничто не
предвещало такого удара. Тем более, что ранее все тесты были "чистыми".
"Совсем недавно мне поставили диагноз – хронический
гепатит B. В клинике, в которой я стою на учете по ведению беременности, в
плановом анализе крови на биохимию обнаружили антитела на вирус. Сразу следом
сказали сдать ДНК, где активность этого вируса была не выявлена", -
рассказала Кольбедюк.
Звезда второго сезона шоу "Танцы" после окончания
проекта вышла замуж и теперь готовится впервые стать матерью. Чтобы
беременность протекала без осложнений, Софья постоянно обследуется в клиниках.
Расхождения в результатах анализов заставило медиков направить женщину на
повторное обследование.
Беременная танцовщица была не на шутку напугана – страшно не
только жить с таким диагнозом, вирус может повредить будущему ребенку. поскольку жить с таким диагнозом просто
невыносимо, и он может навредить ее будущему ребенку. Кольбедюк расплакалась
прямо в кабинете специалиста.
"После врач написала мне заключение: "Хронический
гепатит B" и сказала срочно встать на учет в инфекционную больницу. Когда
я уже не могла сдерживать слез, она сказала: "Не переживай, с этим можно
жить, если проводить профилактику". Напомню, что я была уже с большим
животом. И мне вообще трудно было воспринимать такие вещи!", – вновь переживает
неприятный момент Софья.
Посовещавшись с мужем, танцовщица решила обратиться в другую
клинику и вновь сдать все анализы. Результат был отрицательным, никаких вирусов
не обнаружено. Софья призналась, что была на седьмом небе от счастья, пишет Dom2life.