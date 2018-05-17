За жизнью знаменитого продюсера, светской львицы и жены прославленного фигуриста Евгения Плющенко – Яны Рудковской – поклонники с удовольствием следят в социальных сетях знаменитости. Они видят там красивую картинку – идеальную семью, любовь и достаток. Но как обстоят дела на самом деле?

За жизнью знаменитого продюсера, светской львицы и жены прославленного фигуриста Евгения Плющенко – Яны Рудковской – поклонники с удовольствием следят в социальных сетях знаменитости. Они видят там красивую картинку – идеальную семью, любовь и достаток. Но как обстоят дела на самом деле?"Картыпоказывают Рудковскую женщиной очень семейной. То что касается детей и домашнегоочага – она все всегда держит под контролем. Яна – настоящий лидер, оченьответственный человек и старается прививать это качество всем. Без ееразрешения и одобрения ничего не происходит, все под контролем этой хрупкойженщины", – рассказала Dni.RuПо ее словам, эта пара очень дружная. "Я даже близко не вижу измен.Яна верна и сама не терпит предательства. Эта женщина любит быть матерью. Кстати,по картам я вижу женскую энергию – спустя какое-то время у Яны возможно родитсядочка. Беременность выпадает на конец года", – предсказала гадалка.Старшие детисейчас в переходном возрасте. Между ними происходят постоянные конфликты, но этопроходящее явление. Дети просто хотят что-то делать самостоятельно, самоутвердиться. Но глобально все внимание Рудковской переключено на младшегосына, и это не удивительно."Маленький Сашастанет известной личностью, и жизнь его будет связана со спортом. Он сам втянетродителей в этот процесс – изначально у Яны и Евгения не было четкой цели направлятьребенка по стопам отца", - уверена Саона."Что касается еекарьеры, то тут продюсер успешно совмещает работу с заботой о близких. Но теперь своим проектом она считает лишь все то, что связано с Плющенко и его работой, – поделилась ясновидящая. – Могу сказать,что в целом год Яну ждет успешный, ничего плохого, ни по деньгам, ни поздоровью, я не наблюдаю. Могу сказать, что ей следует быть внимательной приподписании каких-то бумаг, связанных с продажей недвижимости в ближайшембудущем".