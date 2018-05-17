В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов на Олимпийском проспекте продавец–кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов на Олимпийском проспекте продавец–кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания ОМВД России Мещанского района г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61