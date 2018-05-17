В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве прошло мероприятие, посвященное празднованию Дня защиты детей и 300-летию российской полиции...

Для детей сотрудников, работников и слушателей, а также ветеранов Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве прошло мероприятие, посвященное празднованию Дня защиты детей и 300-летию российской полиции.В стенах Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москведля детей сотрудников, работников и слушателей, а также ветеранов Центра, в преддверии Дня защиты детей и знаменательной даты 300-летию российской полиции состоялось праздничное мероприятие.С приветственной речью к гостям обратилась врио заместителя начальника Центра по работе с личным составом капитан полиции Наталья Лизунова. Начальник Центра полковник полиции Вячеслав Ипполитов поздравил всех гостей с предстоящими праздниками и пожелал отличного настроения. Также с поздравительной речью выступили председатель Совета ветеранов Центра подполковник милиции в отставке Николай Трясоруков и председатель Женсовета Центра подполковник полиции Марина Саякина.Гостей ожидали показательные выступления, веселые эстафеты, преодоление полосы препятствия, мастер-класс по криминалистике, выставки конкурсных работ «Открытый взгляд» и «Декоративно-прикладное искусство», катание на лошадях и много всего интересного.На протяжении всего мероприятия детей сопровождали слушатели Центра, а также любимые герои - Шапокляк и полицейский дядя Стёпа. На спортивной площадке прошли показательные выступления: «Палка Щит» (цикл «Специальные дисциплины» преподаватель майор полиции Рустем Сарсенбаев), «Действия сотрудников полиции в экстремальных ситуациях» (цикл «Экстремальной подготовки» преподаватели лейтенант полиции Дмитрий Волынец и майор полиции Харис Ряхимов) и «Рукопашный бой» (цикл «Физической подготовки» начальник цикла-преподаватель подполковник полиции Денис Кулезнев). Мастер-класс по криминалистике провел преподаватель майор полиции Алексей Глотов.Под руководством специалиста по культурно-массовой работе-начальника клуба Центра старшего лейтенанта полиции Натальи Носовой была представлена концертная программа: творческие выступления в исполнении слушателей Центра, выступление полицейского-кавалериста 1 ОПП ГУ МВД России по г. Москве старшего сержанта полиции Анастасии Судаковой с дрессированными собаками, с номерами «Парная акробатика» и «Моноцикл» выступили студенты Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша).Заместитель начальника Центра по учебной работе полковник полиции Андрей Вожжов подвел итоги праздника, поблагодарил за активное участие в мероприятии, пригласил всех отведать угощения на полевой кухне, организованной на территории Центра при содействии сотрудников 1 ОПП ГУ МВД России по г. Москве.Гости, в свою очередь отметили отличную организацию праздника и поблагодарили руководство Центра за интересную и очень насыщенную программу.ЦПП ГУ МВД России по г. Москве(499) 906-75-82