17.05.2018

2018-05-17 15:55:40

В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали люди

А районе дома №10 на улице Ремизова на юго-западе Москвы столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, передает . Сообщается о пяти пострадавших. Помощь им оказывают медики. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства аварии.