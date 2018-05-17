Власти Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Волгограда сообщили о порядке ограничения движения грузовиков на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом просили ретейлеры из-за возможных сложностей с поставками.

Власти Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Волгограда сообщили о порядке ограничения движения грузовиков на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом просили ретейлеры из-за возможных сложностей с поставками.Местные власти в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, разъяснили, какие ограничения вводятся во время турнира для грузовиков.В середине апреля, Коммерсантъ сообщил, что производители и ретейлеры обратились к властям с просьбой дать разъяснения по поводу ограничений. Затягивание процесса, по их мнению, грозит перебоями с поставками продовольствия.В петербургском комитете по благоустройству РБК сообщили, что временные ограничения на движение автотранспорта, в том числе и большегрузов, вводятся на Крестовском острове. Ограничения движения транспортных средств будут действовать в дни проведения матчей 15, 19, 22 и 26 июня, а также 3, 10 и 14 июля на дорогах на Крестовском.В указанные дни проведения футбольных матчей проезд всех транспортных средств на Крестовский остров будет осуществляться по пропускам, а подъездные пути к стадиону Санкт-Петербург будут блокированы от улицы Рюхиной и улицы Савиной, — рассказала РБК пресс-секретарь комитета Елена Маковиз.С 14 июня по 15 июля комитет прекратит выдачу специальных разрешений на движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта по дорогам Петербурга, включенным в маршруты движения клиентских групп — организаторов, представителей, болельщиков и сотрудников ФИФА.Маковиз подчеркнула, что ранее выданные​​ пропуска для грузовиков массой свыше 8 т, действительные в период проведения чемпионата, не будут работать только на Крестовском острове и только в дни матчей.