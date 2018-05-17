В конкурсе приняли участие дети сотрудников столичной полиции. Все авторские работы отличаются многообразием и оригинальностью исполнения...

В региональном этапе конкурса приняли участие дети в возрасте от 6 до 14 лет, которые представили 61 творческую работу, посвященную сотрудникам правопорядка от времен Российской Империи и до наших дней.В пресс-центре столичной полиции подвели итоги отборочного этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Поступившие работы оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли председатель Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич, секретарь Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев, а также члены Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве Виктор Васильев, Игорь Диденко и Елена Халипова.В конкурсе приняли участие дети сотрудников столичной полиции. Все направленные на конкурс авторские работы отличаются многообразием и оригинальностью исполнения. Для воплощения своих идей дети использовали текстиль, пластилин, картон и другие материалы.Конкурсная комиссия отметила лучшие авторские работы: Гонина Элеонора, 6 лет – УВД по ТиНАО, Гураль Дарья, 8 лет – УВД по ЗАО, Изотов Максим, 8 лет – УВД по ЮВАО.Основными критериями отбора являлись соответствие содержания творческих работ целям и задачам конкурса, а также оригинальность в раскрытии темы. Важное значение при этом имели техническое исполнение и эстетика оформления произведений.Авторам всех работ отборочного этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» будут вручены благодарности от Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве. Также 3 лучшие творческие работы будут представлены для голосования на Всероссийском этапе конкурса.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве