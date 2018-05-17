По итогам первого квартала 2018 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 9,31% годовых. Текущая доходность пенсионных резервов в рамках программ ..

По итогам первого квартала 2018 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 9,31% годовых. Текущая доходность пенсионных резервов в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения – 9,58%.Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Надежность и доходность – это два основных фактора, которые оказывают влияние на выбор гражданами негосударственного пенсионного фонда. Наша инвестиционная стратегия позволяет клиентам получать высокий уровень доходности, который является одним из лучших показателей на рынке».На 1 апреля 2018 года под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 182,4 млрд рублей пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования и 3,3 млрд рублей пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению.