Необходимые знаки установят до 15 июня

Необходимые знаки установят до 15 июняИз-за аварийности перекрестка в Костроме возле «Универмага» и роддома изменится схема движения.Как сообщают в администрации, необходимые знаки установят до 15 июня. Комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение о запрете левых поворотов с проспекта Мира на улицу Князева при движении с обеих сторон – от улицы Сенной и от площади Сусанинской, сообщают в пресс-службе администрации.Также появится пешеходный переход от «Универмага» к дому №3 на площади Октябрьской. С обеих сторон установят ограждения - до 1 августа.Что касается проезда между «Универмагом» и этим домом, то здесь запретят останавливаться транспорту на промежутке от пешеходного перехода до дома №9 по улице Кузнецкой.