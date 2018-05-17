Ведущая кувейтского телеканала была отстранена от работы после того, как сделала комплимент своему коллеге в прямом эфире. Начальство журналистки сочло, что та повела себя в высшей степени непрофессионально.

Ведущая кувейтского телеканала была отстранена от работы после того, как сделала комплимент своему коллеге в прямом эфире. Начальство журналистки сочло, что та повела себя в высшей степени непрофессионально, сообщает Daily Mail.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как ведущая во время репортажа о муниципальных выборах в Кувейте передает слово своему коллеге-мужчине. Тот не ожидал, что камера включится настолько внезапно, и начал спешно поправлять тюрбан на голове. Чтобы успокоить корреспондента, женщина сказала журналисту, что он и так прекрасно выглядит.После того, как запись репортажа попала в соцсети, разгорелся скандал. Кувейтский чиновник Мохаммад Аль Хайеф потребовал от руководства канала принять меры в отношении журналистки, так как та, по его мнения, нарушила формальные правила поведения в эфире.Некоторые соотечественники поддержали представителя власти, однако большинство встало на сторону ведущей. Люди писали, что в стране есть другие, более серьезные проблемы, помимо шуток журналистки.