Женщины представились социальными работниками

Женщины представились социальными работникамиВ Мантурове 86-летняя пенсионерка отдала двум мошенницам 45 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД.К ней домой пришли две женщины и представились социальными работниками. Они рассказали пенсионерке про денежную реформу и обмен денег. Пожилая женщина поверила им и отдала сбережения. Она не стала разворачивать сверток, который ей вручили мошенницы.После женщина обнаружила, что в пакете лежит бумага. По данному факту полицейские проводят проверку.