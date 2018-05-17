Она открывается после реставрации

Она открывается после реставрацииС 2007 года уникальный памятник декоративно-прикладного искусства ХVII века – Иорданская сень – экспонируется в колокольне Архиерейских палат Суздальского кремля. Более десяти лет экспонирования для древнего деревянного памятника – срок большой. Несмотря на то, что все это время сень находилась под постоянным наблюдением сотрудников музея: проводились регулярные осмотры сохранности, профилактические работ, – этому ценнейшему музейному предмету потребовалось детальное обследование и «лечение».Почти четыре месяца опытные реставраторы музея-заповедника проводили плановые реставрационные работы: были удалены загрязнения и старое восковое покрытие, осуществлена стабилизация металла на элементах свободных от живописи, проведено укрепление и тонирование утрат красочного слоя. На завершающем этапе на все деревянные детали было нанесено защитное восковое покрытие. Для надежного и безопасного соединения деталей грандиозного деревянного сооружения по специальному заказу в Суздальском художественно-реставрационном училище (филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры) были изготовлены кованые крепежные детали, аутентичные утраченным за столетия бытования памятника.В это же время в Архиерейских палатах для экспонирования Иорданской сени оборудовалось новое выставочное пространство, которое должно было устроено так, чтобы у посетителей музея появилась возможность осмотреть каждую деталь древнего памятника.