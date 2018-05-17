В одном из жилых домов Москвы была обнаружена квартира, которая имеет люк с доступом к метрополитену. Необычное жилье расположено на первом этаже здания, построенного в середине XX века.

В одном из жилых домов Москвы была обнаружена квартира, которая имеет люк с доступом к метрополитену. Необычное жилье расположено на первом этаже здания, построенного в середине XX века.Проживание в квартире с люком, ведущим прямо в метро, доставляет массу неудобств, рассказали бывшие собственники жилплощади. Самым главным недостатком является высокий уровень шума, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".Жильцам приходится просыпаться с первым поездом, а засыпать – с последним. Мало кто захочет жить в таких условиях даже при весьма привлекательной цене на квартиру.Эксперты рассказали, что на снижение стоимости влияет не только повышенный уровень шума, но и неудачная планировка. По их словам, в столице есть квартиры без санузлов либо с проходом на кухню через ванную комнату. Такие жилые помещения способны удивить даже искушенных риэлторов.Ранее сообщалось, что эксперты онлайн-сервиса объявлений ЦИАН назвали Москву городом с самой доступной арендой жилья. По их словам, среднестатистическая семья из двух человек тратит на съемную квартиру в столице наименьшую долю своего дохода – 35%.