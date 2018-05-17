19 мая в
Москве состоится Семейный финансовый фестиваль. В программе мероприятия
запланировано более 50 активностей на тему финансовой грамотности:
мастер-классы, ярмарка, спектакли, мультфильмы, игры, конкурсы, выставки,
консультации, мюзикл и открытый лекторий.
19 мая в
Москве состоится . В программе мероприятия
запланировано более 50 активностей на тему финансовой грамотности:
мастер-классы, ярмарка, спектакли, мультфильмы, игры, конкурсы, выставки,
консультации, мюзикл и открытый лекторий.
Пройдя процедуру регистрации, участники фестиваля попадут в
"Банк", где будет выдаваться
игровая валюта, которую можно преумножить, посещая различные тематические зоны
фестиваля, а затем приобрести на нее подарки и сувениры. Для детей на Семейном
финансовом фестивале будут работать несколько площадок: "Большая арена"
с мюзиклами и чемпионатом по финболу, зона интеллектуальных игр от клуба
"60 секунд", "Малая арена" с финансовыми играми, мультфильмами, мини-олимпиадами и т.д. А в "Мастерской" гости
мероприятия смогут создать поделку своими руками, чтобы затем выгодно продать
ее на "Городской ярмарке" за игровую валюту.
В
рамках фестиваля пройдет открытый лекторий, где подросткам расскажут о том, как
правильно распоряжаться деньгами и как монетизировать свой талант, а взрослым —
об основах цифровой финансовой безопасности, инвестициях, планировании
семейного бюджет и многом другом. Каждый желающий с 11:00 до 17:00 сможет
посетить открытые лекции с участием финансовых экспертов, журналистов и
аналитиков. Всего в рамках Семейного финансового фестиваля запланировано более
20 выступлений, которые пройдут в специальной зоне "Университет" и "Молодежный
лекторий".
Откроет
лекционную часть "Университета" автор популярного блога "Финансы: просто о
сложном", журналист Ксения Падерина. Ксения расскажет о хитростях масс-маркета
и умных покупках. Также в этот день выступят основатель Sherpa S Pro Евгения
Шамис, обозреватель Banki.ru Анна Дубровская, профессор НИУ ВШЭ, доктор
экономических наук Игорь Липсиц, главный редактор портала Finversia.ru Ян Арт и
многие другие. Эксперты поделятся опытом и рекомендациями по финансовому
воспитанию детей, формированию бюджета семьи, достижению финансовых целей и
отстаиванию прав потребителя.
Для самых маленьких гостей до 8 лет на фестивале будет работать
"Игровая площадка" – детская комната, где педагоги не только присмотрят за
малышами, но и займут их развивающими играми и покажут научное шоу.
Вход свободный, по предварительной регистрации. Возрастное ограничение: 6+