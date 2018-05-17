19 мая в Москве состоится Семейный финансовый фестиваль. В программе мероприятия запланировано более 50 активностей на тему финансовой грамотности: мастер-классы, ярмарка, спектакли, мультфильмы, игры, конкурсы, выставки, консультации, мюзикл и открытый лекторий.

19 мая вМоскве состоится . В программе мероприятиязапланировано более 50 активностей на тему финансовой грамотности:мастер-классы, ярмарка, спектакли, мультфильмы, игры, конкурсы, выставки,консультации, мюзикл и открытый лекторий.Пройдя процедуру регистрации, участники фестиваля попадут в"Банк", где будет выдаватьсяигровая валюта, которую можно преумножить, посещая различные тематические зоныфестиваля, а затем приобрести на нее подарки и сувениры. Для детей на Семейномфинансовом фестивале будут работать несколько площадок: "Большая арена"с мюзиклами и чемпионатом по финболу, зона интеллектуальных игр от клуба"60 секунд", "Малая арена" с финансовыми играми, мультфильмами, мини-олимпиадами и т.д. А в "Мастерской" гостимероприятия смогут создать поделку своими руками, чтобы затем выгодно продатьее на "Городской ярмарке" за игровую валюту.рамках фестиваля пройдет открытый лекторий, где подросткам расскажут о том, какправильно распоряжаться деньгами и как монетизировать свой талант, а взрослым —об основах цифровой финансовой безопасности, инвестициях, планированиисемейного бюджет и многом другом. Каждый желающий с 11:00 до 17:00 сможетпосетить открытые лекции с участием финансовых экспертов, журналистов ианалитиков. Всего в рамках Семейного финансового фестиваля запланировано более20 выступлений, которые пройдут в специальной зоне "Университет" и "Молодежныйлекторий".Откроетлекционную часть "Университета" автор популярного блога "Финансы: просто осложном", журналист Ксения Падерина. Ксения расскажет о хитростях масс-маркетаи умных покупках. Также в этот день выступят основатель Sherpa S Pro ЕвгенияШамис, обозреватель Banki.ru Анна Дубровская, профессор НИУ ВШЭ, докторэкономических наук Игорь Липсиц, главный редактор портала Finversia.ru Ян Арт имногие другие. Эксперты поделятся опытом и рекомендациями по финансовомувоспитанию детей, формированию бюджета семьи, достижению финансовых целей иотстаиванию прав потребителя.Для самых маленьких гостей до 8 лет на фестивале будет работать"Игровая площадка" – детская комната, где педагоги не только присмотрят замалышами, но и займут их развивающими играми и покажут научное шоу.Вход свободный, по предварительной регистрации. Возрастное ограничение: 6+