В мероприятии приняли участие более 300 сотрудников территориальных органов и подразделений московского гарнизона полиции, состоящих в кадровом резерве ГУ МВД России по г. Москве...

В учебно-методическом сборе на базе УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве приняли участие более 300 сотрудников территориальных органов и подразделений московского гарнизона полиции, состоящих в кадровом резерве ГУ МВД России по г. Москве.В течение дня перед участниками выступили доцент кафедры управления персоналом РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат педагогических наук – доцент Тамара Вернигорова, начальник кафедры огневой подготовки учебно-научного комплекса специальной подготовки Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя полковник полиции Виктор Болдарев, начальник Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по г. Москве полковник Сергей Чудопал и врио начальника поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» майор внутренней службы Михаил Позднышев.Учебно-методический сбор объединил в себе рассмотрение сразу нескольких вопросов: кадровый аудит и оптимизация кадрового состава, методика проведения занятий по огневой подготовке, организация и введение гражданской обороны, а также правовые аспекты оказания медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел в ведомственных медицинских организациях.В завершение мероприятия все сотрудники продемонстрировали высокий уровень и профессионализм в области огневой подготовки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве