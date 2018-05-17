17.05.2018

2018-05-17 14:30:32

В Тимирязевке завершается весенняя посевная кампания





На Полевой опытной станции Тимирязевской академии завершается сев яровых культур: пшеницы, ячменя, горчицы белой, вико-овсяной смеси и других.







Почти два гектара Нижних полей, расположенных рядом с рекой Жабинкой, уже засеяны ячменем, пшеницей и тритикале. Сегодня у кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства занятия со студентами — они маркируют делянки селекционных посевов.



Последним прошел посев льна-долгунца пяти сортов: Зарянка, Альфа, Квартет, Александрит и Добрыня.



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Для нашей академии льноводство является стратегическим направлением, поскольку все чаще крупные агропромышленные холдинги проявляют интерес к этой культуре,



- рассказывает куратор проекта, проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов.



- Эта волокнистая и масличная культура уникальна тем, что дает неплохие урожаи даже в Нечерноземной зоне Центральной России. Лен служит исходным сырьем для изготовления тканей, пороха, а семена используются в пищевой промышленности.



На четвертом поле селекционного севооборота уже получили первую азотную подкормку 146 сортообразцов озимой пшеницы и 133 — озимой тритикале.



- К сожалению, погодные условия не радуют аграриев, поскольку весенние температуры бьют рекорд, в верхнем слое почвы сейчас мало влаги. В итоге вносить вторую азотную подкормку пока нельзя, хотя растениям она бы пошла на пользу,



- говорит научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства полевых культур Владимир Игонин.



Гордость аграриев РГАУ-МСХА – сорт озимой тритикале , отличающимся высочайшей урожайностью, способностью растения переносить стресс (к примеру, засуху), устойчивостью к болезням. Сорт внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию с 2017 года. В Липецкой области урожай этого сорта дал 88 центнеров с гектара, на полях университета – 99.



В последнее время ученые при создании новых высокоурожайных сортов зерновых культур придают большое значение их устойчивости к полеганию. Новым направлением селекции академии можно считать получение культур с низким стеблем, каким является перспективный сортообразец - Тимирязевская-155. Длина стебля – 95 сантиметров. Сейчас на опытном участке проходит его сортоиспытание. В прошлом году сорт показал высокую урожайность – 104 центнера с гектара.



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Пресс-служба университета



РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева,



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