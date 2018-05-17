2018-05-17 14:30:32
2018-05-17 14:30:32
Россия
/ Тема: В Тимирязевке завершается весенняя посевная кампания
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(обновлено: ) Источник: www.forsmi.ru
На Полевой опытной станции Тимирязевской академии завершается сев яровых культур: пшеницы, ячменя, горчицы белой, вико-овсяной смеси и других.
Почти два гектара Нижних полей, расположенных рядом с рекой Жабинкой, уже засеяны ячменем, пшеницей и тритикале. Сегодня у кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства занятия со студентами — они маркируют делянки селекционных посевов.
Последним прошел посев льна-долгунца пяти сортов: Зарянка, Альфа, Квартет, Александрит и Добрыня.
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Для нашей академии льноводство является стратегическим направлением, поскольку все чаще крупные агропромышленные холдинги проявляют интерес к этой культуре,
- рассказывает куратор проекта, проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов.
- Эта волокнистая и масличная культура уникальна тем, что дает неплохие урожаи даже в Нечерноземной зоне Центральной России. Лен служит исходным сырьем для изготовления тканей, пороха, а семена используются в пищевой промышленности.
На четвертом поле селекционного севооборота уже получили первую азотную подкормку 146 сортообразцов озимой пшеницы и 133 — озимой тритикале.
- К сожалению, погодные условия не радуют аграриев, поскольку весенние температуры бьют рекорд, в верхнем слое почвы сейчас мало влаги. В итоге вносить вторую азотную подкормку пока нельзя, хотя растениям она бы пошла на пользу,
- говорит научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства полевых культур Владимир Игонин.
Гордость аграриев РГАУ-МСХА – сорт озимой тритикале , отличающимся высочайшей урожайностью, способностью растения переносить стресс (к примеру, засуху), устойчивостью к болезням. Сорт внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию с 2017 года. В Липецкой области урожай этого сорта дал 88 центнеров с гектара, на полях университета – 99.
В последнее время ученые при создании новых высокоурожайных сортов зерновых культур придают большое значение их устойчивости к полеганию. Новым направлением селекции академии можно считать получение культур с низким стеблем, каким является перспективный сортообразец - Тимирязевская-155. Длина стебля – 95 сантиметров. Сейчас на опытном участке проходит его сортоиспытание. В прошлом году сорт показал высокую урожайность – 104 центнера с гектара.
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Пресс-служба университета
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева,
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