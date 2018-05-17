Глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин в преддверии открытия Ледяной пещеры рассказал о технической стороне уникального объекта, возведенного в парке Зарядье в самом центре столицы. По его словам, других подобных сооружений нет ни водном городе России. Открытие пещеры запланировано на сегодня, 17 мая.

Глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин в преддверии открытия "Ледяной пещеры" рассказал о технической стороне уникального объекта, возведенного в парке "Зарядье" в самом центре столицы. По его словам, других подобных сооружений нет ни водном городе России. Открытие пещеры запланировано на сегодня, 17 мая.По словам Марата Хуснуллина, чтобы создать уникальнуюледяную инсталляцию, потребовалось создать многокилометровую сеть из трубок, вкоторые закачали хладреагент. "Чтобы сформировать идеальные кристаллыснега, на эти трубки распыляли воду", – уточнил он.Руководитель строительного комплекса города отметил, что"Ледяная пещера" является сложным в техническом плане объектом. И, пословам Хуснуллина, аналогов ему в нашей стране не существует: "Это уникальныйобъект, такого у нас никто еще не делал".Как рассказал столичный чиновник, инсталляция работает попринципу морозильной камеры. Вся сеть охлаждающих трубок подведена к 11 контурам–основаниям.По ним подается охлаждающая жидкость со специальным реагентом. Благодаря этом, сообщилХуснуллин, формируется "красивый прозрачный лед".Чтобы вся эта красота не таяла, в "Ледяной пещере" постоянноподдерживается отрицательная температура (от –5 до – 8 градусов). Даннаяинсталляция, размещенная в "Зарядье", представляет ландшафтную зону русскогоСевера.Напомним, открытие "Ледяной пещеры" для всех посетителейпарка состоится сегодня, 17 мая. Долгожданное событие накануне анонсировал мэрМосквы Сергей Собянин. Он выразил уверенность, что все посетители получатудовольствие от увиденной красоты и смогут прочувствовать величие севернойприроды нашей страны.Площадь ледяной пещеры составляет около 350 квадратныхметров, высота сводов – около шести метров. Всего на стенах и потолке взамороженном состоянии находится около 70 тонн воды.