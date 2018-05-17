Глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин в преддверии открытия Ледяной пещеры рассказал о технической стороне уникального объекта, возведенного в парке Зарядье в самом центре столицы. По его словам, других подобных сооружений нет ни водном городе России. Открытие пещеры запланировано на сегодня, 17 мая.
Глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин в преддверии открытия "Ледяной пещеры" рассказал о технической стороне уникального объекта, возведенного в парке "Зарядье" в самом центре столицы. По его словам, других подобных сооружений нет ни водном городе России. Открытие пещеры запланировано на сегодня, 17 мая.
По словам Марата Хуснуллина, чтобы создать уникальную
ледяную инсталляцию, потребовалось создать многокилометровую сеть из трубок, в
которые закачали хладреагент. "Чтобы сформировать идеальные кристаллы
снега, на эти трубки распыляли воду", – уточнил он.
Руководитель строительного комплекса города отметил, что
"Ледяная пещера" является сложным в техническом плане объектом. И, по
словам Хуснуллина, аналогов ему в нашей стране не существует: "Это уникальный
объект, такого у нас никто еще не делал".
Как рассказал столичный чиновник, инсталляция работает по
принципу морозильной камеры. Вся сеть охлаждающих трубок подведена к 11 контурам–основаниям.
По ним подается охлаждающая жидкость со специальным реагентом. Благодаря этом, сообщил
Хуснуллин, формируется "красивый прозрачный лед".
Чтобы вся эта красота не таяла, в "Ледяной пещере" постоянно
поддерживается отрицательная температура (от –5 до – 8 градусов). Данная
инсталляция, размещенная в "Зарядье", представляет ландшафтную зону русского
Севера.
Напомним, открытие "Ледяной пещеры" для всех посетителей
парка состоится сегодня, 17 мая. Долгожданное событие накануне анонсировал мэр
Москвы Сергей Собянин. Он выразил уверенность, что все посетители получат
удовольствие от увиденной красоты и смогут прочувствовать величие северной
природы нашей страны.
Площадь ледяной пещеры составляет около 350 квадратных
метров, высота сводов – около шести метров. Всего на стенах и потолке в
замороженном состоянии находится около 70 тонн воды.