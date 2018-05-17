21 мая в Омске состоится совет директоров хоккейного клуба Авангард. На нем обсудят кандидатуры специалистов, готовых возглавить ястребов в следующем сезоне КХЛ. На данный момент стали известны имена двух тренеров, претендующих на вакантный пост.

21 мая в Омске состоится совет директоров хоккейного клуба "Авангард". На нем обсудят кандидатуры специалистов, готовых возглавить "ястребов" в следующем сезоне КХЛ. На данный момент стали известны имена двух тренеров, претендующих на вакантный пост.Речь идет о латвийских специалистах – Петерисе Скудре и Харийсе Витолиньше. Именно эти кандидатуры обсудят на совете директоров омского "Авангарда", сообщает "Спорт-экспресс".Напомним, что Скудра последние пять лет возглавлял нижегородское "Торпедо". Витолиньш большую часть карьеру был помощником главного тренера. Самостоятельно он работал с московским "Динамо" в сезоне-2014/15, вместе с которым завоевал бронзу чемпионата России.